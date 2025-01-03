NYT сообщила о падении куска космического мусора весом 499 кг на деревню в Кении

Ранее, 27 декабря, профессор Аризонского университета (США) Вишну Редди рассказал о том, что ученые боятся катастрофы из-за космического мусора на орбите Земли. По его словам, опасения вызывает сценарий синдрома Кесслера, в котором мусор в космосе запускает цепную реакцию: один взрыв выбрасывает шлейф фрагментов, которые, в свою очередь, врезаются в другие космические объекты, создавая еще больше мусора.