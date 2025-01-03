NYT сообщила о падении куска космического мусора весом 499 кг на деревню в Кении

«Светящееся металлическое кольцо, более восьми футов в диаметре и весом более (2,5 м) 1100 фунтов (499 кг), упало с неба и упало в отдаленной деревне в Кении», — говорится в публикации.
Уточняется, что в результате падения небесного тела никто не пострадал. Предположительно, объект может быть частью ракеты-носителя. Отмечается, что данный случай является «единичным», потому что такие части космических кораблей обычно сгорают в атмосфере или падают в океан.
Ранее, 27 декабря, профессор Аризонского университета (США) Вишну Редди рассказал о том, что ученые боятся катастрофы из-за космического мусора на орбите Земли. По его словам, опасения вызывает сценарий синдрома Кесслера, в котором мусор в космосе запускает цепную реакцию: один взрыв выбрасывает шлейф фрагментов, которые, в свою очередь, врезаются в другие космические объекты, создавая еще больше мусора.
До этого, 22 октября, в «Роскосмосе» рассказали об опасности обломков разрушенного спутника Intelsat-33e. Ученые проанализировали траекторию движения фрагментов и установили, что разрушение спутника носило «одномоментный и высокоэнергетический характер». Сейчас астрономы ищут другие объекты «космического мусора», которые впоследствии включат в расчеты опасных сближений.