В Самарской области сгорел частный дом в ночь со 2 на 3 января

В Самарской области в селе Подстепки произошел пожар, в результате которого сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.
В четверг, 2 января, в 23:08 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Ставропольский район, село Подстепки, Ясный переулок, 20. Горел двухэтажный жилой дом. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Его потушили в 04:30 3 января.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 36 специалистов и 14 единиц техники. Предварительная причина пожара — перекал печи.