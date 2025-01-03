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В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Автобус съехал в кювет и повалился на бок.

Источник: Госавтоинспекция Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 3 января. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом на автодороге в Тюменской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Рейсовый автобус “Камаз” опрокинулся сегодня в восьмом часу утра на 15-м километре автодороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. В автобусе ехали водитель и четыре пассажира, все травмированы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса зацепил снежный вал, автобус съехал в кювет и повалился на бок.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Автодорога дополнительна обработана противогололедными материалами.