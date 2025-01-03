В Башкирии вступил в силу запрет на продажу алкоголя

Так, в течение трех дней, с 3 по 5 января, алкоголь будут продавать с 10 утра до пяти вечера. В обычные же дни спиртное реализовывалось до 11 часов вечера. Также время продажи алкоголя будет сокращено 6 января: горячительные напитки не будут отпускаться с 17:00 до 23:00.