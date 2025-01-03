В Приморье на территории ТОР «Надеждинская» в результате пожара погиб человек

Дознаватели МЧС выясняют причину трагического пожара в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.
Минувшей ночью в Приморском крае произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Личность погибшего, как и причина возгорания, пока устанавливаются. По данному случаю инспекторы МЧС России начали проверки.
Сообщение о возгорании в Надеждинском районе, на территории опережающего развития «Надеждинская», поступило 2 января в 23:29. Известно, что загорелось бытовое помещение.
Во время тушения огня и было обнаружено тело погибшего. Как уточнили спасатели, огонь охватил площадь около 4 квадратных метров, но был ликвидирован.