Красноярский водитель попался пьяным спустя 18 минут после боя курантов

В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 января 2025 года за пьяное вождение грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Вновь севшим за руль в нетрезвом состоянии может грозить уголовная ответственность.