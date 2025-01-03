Красноярский водитель попался пьяным спустя 18 минут после боя курантов

В Красноярском крае первого в 2025 году нетрезвого водителя задержали через 18 минут после боя курантов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
За два дня января красноярские полицейские задержали 85 нетрезвых автомобилистов, из которых шесть — «повторники». Первый же в Красноярском крае пьяный водитель был пойман в посёлке Дубинино спустя 18 минут после боя курантов. «Чемпионом» оказался 51-летний местный житель.
В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 января 2025 года за пьяное вождение грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Вновь севшим за руль в нетрезвом состоянии может грозить уголовная ответственность.
Сообщить о нетрезвом водителе можно по специальному номеру ГАИ: