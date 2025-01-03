Пиротехники из Ростовской области обезвредили авиабомбу

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
100-килограммовую бомбу ФАБ-100 обнаружили при проведении земляных работ в станице Советской Волгоградской области. После чего донские пиротехники вывезли «находку» на полигон и подорвали.
Напомним, в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Каменском и Усть-Донецком районах. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, пострадавших и разрушений на земле нет.