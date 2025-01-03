На Кубани машину разорвало на две части после ДТП

В Северском районе Краснодарского края в четверг, 2 января, произошло тяжелое ДТП. На трассе перед поселком Афипским буквально пополам разорвало ВАЗ-2109, в который на полной скорости врезался минивен.
Из записей с камер видеонаблюдений становится ясно, что перед поселком Афипским водитель отечественной легковушки выезжал на трассу с второстепенной дороги с АЗС, не убедившись в безопасности движения. В социальных сетях пишут, что он пересек двойную сплошную полосу.
О судьбе водителя «девятки» ничего неизвестно. Официального комментария о ДТП еще нет.