На Кубани машину разорвало на две части после ДТП

Из записей с камер видеонаблюдений становится ясно, что перед поселком Афипским водитель отечественной легковушки выезжал на трассу с второстепенной дороги с АЗС, не убедившись в безопасности движения. В социальных сетях пишут, что он пересек двойную сплошную полосу.