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На Кубани машину разорвало на две части после ДТП

О судьбе водителя машины ничего неизвестно.

Источник: ЧП Краснодар™ — Telegram

В Северском районе Краснодарского края в четверг, 2 января, произошло тяжелое ДТП. На трассе перед поселком Афипским буквально пополам разорвало ВАЗ-2109, в который на полной скорости врезался минивен.

Из записей с камер видеонаблюдений становится ясно, что перед поселком Афипским водитель отечественной легковушки выезжал на трассу с второстепенной дороги с АЗС, не убедившись в безопасности движения. В социальных сетях пишут, что он пересек двойную сплошную полосу.

О судьбе водителя «девятки» ничего неизвестно. Официального комментария о ДТП еще нет.