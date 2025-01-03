Полет из Волгограда в Екатеринбург пришлось экстренно прервать экипажу

«Экипаж принял решение о возврате в Волгоград, в аэропорту которого самолет благополучно произвел посадку в 21.23. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. На борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал», — подтвердили в авиакомпании NordStar.