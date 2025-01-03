Полет из Волгограда в Екатеринбург пришлось экстренно прервать экипажу

Самолет, направлявшийся из Волгограда в Екатеринбург, экстренно вернулся в порт отправления. Рейс пришлось прервать из-за отказа технической неисправности.
«Экипаж принял решение о возврате в Волгоград, в аэропорту которого самолет благополучно произвел посадку в 21.23. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. На борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал», — подтвердили в авиакомпании NordStar.
Происшествие случилось накануне вечером. К выяснению причины срабатывание сигнализации неисправности силовой установки Boeing 737−800 сразу после приземления приступили технические специалисты.
Ранее самолету с проблемным двигателем, направлявшемуся из Москвы в Волгоград, пришлось совершить посадку в Самаре.