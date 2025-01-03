В Железногорске неосторожное обращение с огнем привело к пожару

Вечером 2 января в Железногорске Красноярского края произошел пожар на улице Царевского, 7. Как рассказали в региональном МЧС, о запахе гари в подъезде многоэтажного дома сообщили местные жители.
Спасатели выяснили, что пламя вспыхнуло в одной из квартир. Площадь пожара составила два квадратных метра. К счастью, пострадавших нет. Огонь повредил натяжной потолок и стены комнаты.
Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Ранее мы писали, что жителям края запретили использовать пиротехнику с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Соответствующий указ подписал глава региона Михаил Котюков.