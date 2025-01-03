В Прикамье прокуратура занялась случаем с обожжённым фейерверком ребёнком

Прокуратура Прикамья сообщила, что специалисты ведомства занялись случаем с обожжённым фейерверком ребёнком.
Речь о 10-месячном мальчике, который пострадал в посёлке Суксун. Когда семья запускала фейерверк, ребёнок был на руках у отца. Один из залпов попал на комбинезон малыша. К тому моменту, как родители сняли одежду с сына, фейерверк уже прожёг ткань. Ребёнок получил ожоги.
«По предварительным данным, 1 января в результате нарушения требований при использовании пиротехнического изделия травмирован 10-месячный мальчик. Ребёнка доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
Специалисты надзорного ведомства выяснят, соблюдалось ли законодательство о защите прав несовершеннолетних.
Ранее perm.aif.ru рассказал, что в Прикамье маленький ребёнок оказался в больнице с ожогами, полученными во время запуска фейерверка. Пиротехника стала стрелять не вверх, а в сторону. Фрагменты фейерверка попали на одежду ребёнка и прожгли её. У мальчика ожоги грудной клетки.