В Прикамье прокуратура занялась случаем с обожжённым фейерверком ребёнком

Речь о 10-месячном мальчике, который пострадал в посёлке Суксун. Когда семья запускала фейерверк, ребёнок был на руках у отца. Один из залпов попал на комбинезон малыша. К тому моменту, как родители сняли одежду с сына, фейерверк уже прожёг ткань. Ребёнок получил ожоги.