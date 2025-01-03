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150-килограммового жителя Новосибирска госпитализировали из-за того, что он переел шашлыка

Спасти его удалось благодаря сложнейшей операции, которая длилась около восьми часов.

Источник: РИА "Новости"

По информации SHOT, мужчина позвал в гости друзей, которых хотел побаловать своим шашлыком. Правда, несколько порций он съел и сам, добавив к этому ещё и крепких напитков. Спустя некоторое время он пожаловался на сильную боль в животе.

В итоге его экстренно госпитализировали в местный центр Мешалкина, где врачи поставили диагноз — расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте. У пострадавшего также была гипертония. В итоге хирурги провели операцию, после которой любитель шашлыков пошёл на поправку.

несчастный случай