Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на фельдшера в Среднеуральске

Как «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых инцидент произошел поздним вечером 1 января. По его словам, потерпевшая после оказания необходимой медицинской помощи вышла на улицу, где находилась компания из четырех молодых людей. «Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы. Прибывший наряд полиции задержал всех хулиганов и доставил в райотдел. Трое из компании привлечены к административной ответственности, а нападавший на фельдшера помещен под стражу», — отметил полковник Горелых.