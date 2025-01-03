Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на фельдшера в Среднеуральске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Среднеуральске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Как «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых инцидент произошел поздним вечером 1 января. По его словам, потерпевшая после оказания необходимой медицинской помощи вышла на улицу, где находилась компания из четырех молодых людей. «Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы. Прибывший наряд полиции задержал всех хулиганов и доставил в райотдел. Трое из компании привлечены к административной ответственности, а нападавший на фельдшера помещен под стражу», — отметил полковник Горелых.

Он добавил, что ранее нападавший привлекался к уголовной ответственности девять раз. «В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал», — подчеркнул Валерий Горелых.

Возбудить уголовное дело по данному факту и предоставить доклад Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко.

СК