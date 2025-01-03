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Мошенники начали уговаривать южноуральцев установить приложения для оплаты ЖКХ

Злоумышленники с каждым становятся всё хитрее и изощрённее в выработке новых схем обмана граждан.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, сейчас у мошенников набирает популярность способ с установкой неких приложений по оплате услуг ЖКХ.

Новая схема нацелена на воровство персональных данных россиян. В этом случае злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний и предлагают жертве установить специальное приложение по оплате услуг ЖКХ или же записи к врачу.

Однако, высланные злоумышленниками ссылки ведут на фишинговые сайты, где требуется заполнить некую форму. А сами приложения дают удалённый доступ к устройству, и как следствие, инструмент для кражи денежных средств.

В МВД советуют не загружать сомнительные приложения, проверять сайты на подлинность, а также не переходить по ссылкам из непроверенных источников.