Мошенники начали уговаривать южноуральцев установить приложения для оплаты ЖКХ

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, сейчас у мошенников набирает популярность способ с установкой неких приложений по оплате услуг ЖКХ.
Новая схема нацелена на воровство персональных данных россиян. В этом случае злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний и предлагают жертве установить специальное приложение по оплате услуг ЖКХ или же записи к врачу.
Однако, высланные злоумышленниками ссылки ведут на фишинговые сайты, где требуется заполнить некую форму. А сами приложения дают удалённый доступ к устройству, и как следствие, инструмент для кражи денежных средств.
В МВД советуют не загружать сомнительные приложения, проверять сайты на подлинность, а также не переходить по ссылкам из непроверенных источников.