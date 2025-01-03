Спасатели эвакуировали челябинца, получившего травму ноги на горе Иремель

В поисково-спасательной службе Челябинской области отметили, что они организуют работу своих постов непосредственно в горно-таежной местности. Дежурство ведется даже в новогодние праздники. Работа спасательных постов позволяет не только регистрировать группы, уходящие в отдаленные районы, но и предупреждать возникновение опасных ситуаций в случае ухудшения погодных условий, а также при необходимости обеспечить самую оперативную помощь.