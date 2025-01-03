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Спасатели эвакуировали челябинца, получившего травму ноги на горе Иремель

Турист серьезно повредил колено после восхождения.

Источник: поисково-спасательная служба Челябинской области

Турист из Челябинска на обратной дороге после восхождения на гору Иремель получил травму ноги, из-за которой не смог самостоятельно вернуться в лагерь. Пострадавший нуждался в экстренной помощи и эвакуации.

Сообщение от группы туристов, с которой находился мужчина, поступило на спасательный пост в поселке Тюлюк. Пострадавшего обнаружили в лесу. Он серьезно повредил колено. Туристу оказали первую помощь и на снегоходе эвакуировали в поселок.

В поисково-спасательной службе Челябинской области отметили, что они организуют работу своих постов непосредственно в горно-таежной местности. Дежурство ведется даже в новогодние праздники. Работа спасательных постов позволяет не только регистрировать группы, уходящие в отдаленные районы, но и предупреждать возникновение опасных ситуаций в случае ухудшения погодных условий, а также при необходимости обеспечить самую оперативную помощь.