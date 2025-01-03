Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оптовый наркокурьер-иностранец задержан под Минском

За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Витебщины задержали оптового наркокурьера-иностранца в придорожной гостинице Минского района, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, фигурант — 50-летний гражданин соседнего государства.

Как было установлено, он около трех месяцев работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Накануне привез из сопредельного государства крупную партию психотропа.

Мужчина должен был разложить «товар» по тайникам в лесном массиве Минска для дальнейшей реализации другими оптовыми курьерами.

В его чемодане обнаружено и изъято три килограмма особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.