Оптовый наркокурьер-иностранец задержан под Минском

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Витебщины задержали оптового наркокурьера-иностранца в придорожной гостинице Минского района, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, фигурант — 50-летний гражданин соседнего государства.
Как было установлено, он около трех месяцев работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Накануне привез из сопредельного государства крупную партию психотропа.
Мужчина должен был разложить «товар» по тайникам в лесном массиве Минска для дальнейшей реализации другими оптовыми курьерами.
В его чемодане обнаружено и изъято три килограмма особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.