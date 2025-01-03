Пять машин сгорели при пожаре в автосервисе в Хабаровском крае

Сегодня, 3 января, в 10:50 по местному времени в дежурную часть МЧС поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании автосервиса на улице Пионерская в Амурске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства, в 12:20 пожар локализован, начата проливка и разбор конструкций на площади 600 квадратных метров.