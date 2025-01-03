Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять машин сгорели при пожаре в автосервисе в Хабаровском крае

Возгорание в ангаре в Амурске обнаружили не сразу.

Источник: МЧС РФ

Сегодня, 3 января, в 10:50 по местному времени в дежурную часть МЧС поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании автосервиса на улице Пионерская в Амурске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства, в 12:20 пожар локализован, начата проливка и разбор конструкций на площади 600 квадратных метров.

В происшествии нет пострадавших людей, но огнём уничтожены пять находившихся на СТО автомобилей. Здание из сэндвич-панелей и металлоконструкций сильно повреждено. Причины ЧП устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

пожары