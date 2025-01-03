Склад станции переливания крови загорелся в Усолье-Сибирском 3 января

— Всего за прошедшие сутки 2 января в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров, один человек погиб. Знаю, что многие переживают о детях, пострадавших при пожаре в жилом доме на улице Депутатская в Иркутске. Близнецы были госпитализированы в Ивано-Матренинскую детскую городскую больницу, — пишет губернатор. — В их состоянии наметилась положительная динамика.