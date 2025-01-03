Склад станции переливания крови загорелся в Усолье-Сибирском 3 января

Утром 3 января загорелся склад станции переливания крови в Усолье-Сибирском. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в 9:30. Вскоре пожар на площади пять квадратных метров был оперативно потушен. Однако причины случившегося все еще устанавливаются. Об этом своем тг-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Всего за прошедшие сутки 2 января в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров, один человек погиб. Знаю, что многие переживают о детях, пострадавших при пожаре в жилом доме на улице Депутатская в Иркутске. Близнецы были госпитализированы в Ивано-Матренинскую детскую городскую больницу, — пишет губернатор. — В их состоянии наметилась положительная динамика.
К слову, в праздничные дни власти области продолжают держать на особом контроле оперативную ситуацию. Для этого ежедневно проводятся заседания.