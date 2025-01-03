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Хозяин дома погиб при пожаре в Борисовском районе

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе 2 января при пожаре в жилом доме погиб мужчина.

Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в деревне Малая Ухолода поступила спасателям в 17.51. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома 1967 года рождения. Специалистам предстоит установить причины пожара.

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