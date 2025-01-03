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Челябинка ответит перед судом за отмывание денег

Полиция Челябинска направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 48-летняя женщина подала документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем она оформила на «подставную» организацию расчетные счета с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания и передала третьим лицам сведения по открытию счета.

«Установлено, что счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению общей суммы причиненного ущерба», — рассказали в ГУ МВД региона.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.