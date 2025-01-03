Челябинка ответит перед судом за отмывание денег

Сообщается, что 48-летняя женщина подала документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем она оформила на «подставную» организацию расчетные счета с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания и передала третьим лицам сведения по открытию счета.