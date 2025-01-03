Ожоги глаз и травмы рук: в Беларуси за сутки шесть человек пострадали от пиротехники

Кроме того, 3 января в 0.32 спасателям стало известно о госпитализации в Могилеве мужчины 1978 года рождения с рваной раной левой кисти. В состоянии алкогольного опьянения он пытался использовать петарду во дворе многоквартирного дома на ул. Вишневецкого. Однако пиротехническое изделие взорвалось у него в руке. Ночью в столице был госпитализирован парень 2006 года рождения. При взрыве пиротехники во дворе многоквартирного дома по ул. Веры Хоружей он получил ожоги правой кисти и предплечья.