Ожоги глаз и травмы рук: в Беларуси за сутки шесть человек пострадали от пиротехники

В МЧС 2 января в 19.45 поступила информация о госпитализации мальчика 2012 года рождения с травмой левой кисти и ожогами. Повреждения он получил при взрыве петарды в руке на территории частного домовладения в агрогородке Якимова Слобода Светлогорского района.
Примерно в это же время спасателям стало известно о госпитализации в Бресте мальчика 2011 года рождения с травмами левой кисти, также полученными при взрыве пиротехники.
В этот же день в 23.35 в спасательное ведомство поступила информация о госпитализации в Столине двух подростков 2009 года рождения. У одного были травмы обоих кистей, у другого — ожоги обоих глаз. Повреждения подростки получили при взрыве пиротехники во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Ульяновской.
Кроме того, 3 января в 0.32 спасателям стало известно о госпитализации в Могилеве мужчины 1978 года рождения с рваной раной левой кисти. В состоянии алкогольного опьянения он пытался использовать петарду во дворе многоквартирного дома на ул. Вишневецкого. Однако пиротехническое изделие взорвалось у него в руке. Ночью в столице был госпитализирован парень 2006 года рождения. При взрыве пиротехники во дворе многоквартирного дома по ул. Веры Хоружей он получил ожоги правой кисти и предплечья.