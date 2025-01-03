Машину с подростком за рулем останавливали со стрельбой в Горках

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Для остановки автомобиля в Горках сотрудниками ГАИ использовались оружие, об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
По данным ведомства, инспекторы подали сигнал об остановке водителю ВАЗ. Тот проигнорировал требование и ускорил движение, создавая реальную угрозу участникам дорожного движения.
Было начато преследование.
«После неоднократных предупреждений об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам», — рассказали в ГАИ.
За рулем машины оказался 16-летний учащийся колледжа. Владелец автомобиля — 24-летний житель одной из деревень района — находился на пассажирском месте. Отмечается, что он также не имел водительского удостоверения.
️В отношении подростка составлено восемь административных протоколов, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД.
За это же владелец «Жигулей» был водворен в ИВС. На него составлено три материала.
Машина направлена на охраняемую стоянку.
Информация о случившемся будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.
В МВД призвали родителей контролировать круг общения детей и интересоваться, где и чем они занимаются.
«Не допускайте несовершеннолетних бесправников к управлению транспортным средством!», — обратили внимание в ведомстве.