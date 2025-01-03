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Машину с подростком за рулем останавливали со стрельбой в Горках

В отношении подростка составлено восемь административных протоколов, в том числе — за неповиновение требованиям сотрудников отдела внутренних дел.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Для остановки автомобиля в Горках сотрудниками ГАИ использовались оружие, об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

По данным ведомства, инспекторы подали сигнал об остановке водителю ВАЗ. Тот проигнорировал требование и ускорил движение, создавая реальную угрозу участникам дорожного движения.

Было начато преследование.

«После неоднократных предупреждений об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам», — рассказали в ГАИ.

За рулем машины оказался 16-летний учащийся колледжа. Владелец автомобиля — 24-летний житель одной из деревень района — находился на пассажирском месте. Отмечается, что он также не имел водительского удостоверения.

️В отношении подростка составлено восемь административных протоколов, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД.

За это же владелец «Жигулей» был водворен в ИВС. На него составлено три материала.

Машина направлена на охраняемую стоянку.

Информация о случившемся будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

В МВД призвали родителей контролировать круг общения детей и интересоваться, где и чем они занимаются.

«Не допускайте несовершеннолетних бесправников к управлению транспортным средством!», — обратили внимание в ведомстве.