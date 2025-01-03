В красноярском Солнечном подростки избили мужчину

В красноярском микрорайоне Солнечный подростки избили мужчину. Полиция ищет участников драки.
Конфликт попал в объектив камеры домофона на улице Светлова, 38. Судя по кадрам видео, подростки завязали разговор с мужчиной на улице, а после напали на него. Драку пыталась остановить женщина, но у неё не вышло.
Полицейские ищут участников драки, так как им не поступало заявлений о произошедшем от пострадавшего мужчины или сообщений от медиков.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены и опрошены участники конфликта, а также очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в МВД.
Ранее мы сообщали, что глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения толпы подростков на 12-летнего мальчика в Красноярске. Подробности произошедшего — в материале krsk.aif.ru.