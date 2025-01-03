В Запорожской области ФСБ ликвидировала подозреваемого в подготовке теракта

Стрелять в сотрудников управления ФСБ по региону он начал во время обысков в частном доме. Силовики не пострадали. Во время обысков в доме обнаружены «предмет, схожий с пистолетом системы Макарова», спусковой рычаг гранаты и самодельное взрывное устройство, говорится в материале ТАСС.