В Запорожской области ФСБ ликвидировала подозреваемого в подготовке теракта

Сообщение ФСБ приводит ТАСС. В нем говорится, что мужчина разыскивался по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, в том числе по делу о покушении на сотрудника правоохранительных органов. По версии ФСБ, подозреваемого завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Стрелять в сотрудников управления ФСБ по региону он начал во время обысков в частном доме. Силовики не пострадали. Во время обысков в доме обнаружены «предмет, схожий с пистолетом системы Макарова», спусковой рычаг гранаты и самодельное взрывное устройство, говорится в материале ТАСС.