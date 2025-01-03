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В Запорожской области ФСБ ликвидировала подозреваемого в подготовке теракта

Сотрудники управления ФСБ по Запорожской области застрелили гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на территории региона. В сообщении регионального ведомства говорится, что мужчина оказывал сопротивление при задержании с применением огнестрельного оружия и был уничтожен ответным огнем.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение ФСБ приводит ТАСС. В нем говорится, что мужчина разыскивался по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, в том числе по делу о покушении на сотрудника правоохранительных органов. По версии ФСБ, подозреваемого завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стрелять в сотрудников управления ФСБ по региону он начал во время обысков в частном доме. Силовики не пострадали. Во время обысков в доме обнаружены «предмет, схожий с пистолетом системы Макарова», спусковой рычаг гранаты и самодельное взрывное устройство, говорится в материале ТАСС.

ФСБ