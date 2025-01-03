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В Уфе загорелось административное здание

В Уфе загорелось административное здание.

Источник: МЧС ПО РБ

В Уфе на втором этаже административного здания по улице Владивостокская произошел пожар. На место выехали пожарные МЧС России. Благодаря оперативным действиям горение было локализовано на площади 10 квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе 6 детей.

«Погибших и травмированных при пожаре нет. Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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