12 пожаров произошло в Иркутской области за сутки 2 января

Более 10 пожаров вспыхнули в Иркутской области за минувшие сутки, 2 января. Кстати, два возгорания из 12 произошли в столице Приангарья. Об этом сообщает baikal 24 со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
— Один из пожаров произошел в Иркутске на улице Советской. Горел легковой автомобиль Toyota Passo. Другой пожар в машине произошел в Иркутске на улице Мамина-Сибиряка — огонь охватил иномарку Volkswagen Golf, — пишет baikal 24. Кстати, известно, что упомянутые пожары вспыхнули из-за короткого замыкания.
2 января на улице Стопани в Усолье-Сибирском загорелся трамвай. Из общественного транспорта эвакуировали двух пассажиров. Дознаватели установили, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.