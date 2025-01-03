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12 пожаров произошло в Иркутской области за сутки 2 января

Пожары вспыхнули из-за короткого замыкания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 10 пожаров вспыхнули в Иркутской области за минувшие сутки, 2 января. Кстати, два возгорания из 12 произошли в столице Приангарья. Об этом сообщает baikal 24 со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

— Один из пожаров произошел в Иркутске на улице Советской. Горел легковой автомобиль Toyota Passo. Другой пожар в машине произошел в Иркутске на улице Мамина-Сибиряка — огонь охватил иномарку Volkswagen Golf, — пишет baikal 24. Кстати, известно, что упомянутые пожары вспыхнули из-за короткого замыкания.

2 января на улице Стопани в Усолье-Сибирском загорелся трамвай. Из общественного транспорта эвакуировали двух пассажиров. Дознаватели установили, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.