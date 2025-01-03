Пострадавшего приморца эвакуировали вертолётом с борта судна

Члена экипажа приморского рыболовного судна пришлось эвакуировать с борта вертолётом. Об этом сообщает МЧС России.
Помощь потребовалась члену экипажа судна «Экарма 3». Оно принадлежит рыболовецкому колхозу «Приморец» из Находки.
Мужчина получил серьёзную травму, когда судно находилось в Охотском море в 90 километрах от Магадана.
На помощь ему вылетели спасатели и врачи на вертолёте МЧС Ми-8. Спасатели десантировались на палубу «Экарма 3». Они подняли пострадавшего на борт вертолёта. Мужчину доставили на берег и оказали медицинскую помощь.