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Пострадавшего приморца эвакуировали вертолётом с борта судна

Его жизнь находится вне опасности.

Источник: Аргументы и факты

Члена экипажа приморского рыболовного судна пришлось эвакуировать с борта вертолётом. Об этом сообщает МЧС России.

Помощь потребовалась члену экипажа судна «Экарма 3». Оно принадлежит рыболовецкому колхозу «Приморец» из Находки.

Мужчина получил серьёзную травму, когда судно находилось в Охотском море в 90 километрах от Магадана.

На помощь ему вылетели спасатели и врачи на вертолёте МЧС Ми-8. Спасатели десантировались на палубу «Экарма 3». Они подняли пострадавшего на борт вертолёта. Мужчину доставили на берег и оказали медицинскую помощь.