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В Минске водитель троллейбуса насмерть сбила 60-летнюю женщину на самокате

Водитель троллейбуса в Минске совершила наезд на женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.
Источник: Комсомольская правда

В Минске утром 3 января водитель троллейбуса насмерть сбила 60-летнюю женщину на самокате, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 51-летняя водитель троллейбуса при повороте с улицы Колесникова на улицу Налибокскую не предоставила преимущество пешеходу, пересекавшему проезжую часть на средстве персональной мобильности. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, МЧС и следственно-оперативная группа.

Мы писали, что маленькая девочка погибла в ДТП с опрокинувшимся Volkswagen в Витебской области вечером 2 января (подробности здесь).