В Минске водитель троллейбуса насмерть сбила 60-летнюю женщину на самокате

По предварительной информации, 51-летняя водитель троллейбуса при повороте с улицы Колесникова на улицу Налибокскую не предоставила преимущество пешеходу, пересекавшему проезжую часть на средстве персональной мобильности. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, МЧС и следственно-оперативная группа.