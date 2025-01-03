В Шымкенте водитель провез на капоте полицейского, пытавшегося его остановить

«Не выполнив законное требование сотрудника полиции показать документы, нарушитель пытался скрыться. Чтобы остановить опасного водителя и избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения, инспектор Бакытжан Боранбай преградил автомашине путь. Но мужчина продолжил движение, наехал на полицейского, провез его на капоте несколько метров и скрылся», — рассказали стражи порядка.