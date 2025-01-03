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В Красноярском крае из Ангары достали тело 74-летнего мужчины

В Богучанском районе на реке Ангара утонул пожилой мужчина.

Источник: Комсомольская правда

3 января в Богучанском районе из реки Ангара спасатели вытащили тело 74-летнего мужчины. Как уточнили в МЧС Красноярского края, в 2025 году это первая жертва водной стихии в нашем регионе.

— Он ранее отправился на рыбалку и пропал. Сельчанин провалился под лед и не смог выбраться, — добавила пресс-служба ведомства.

Специалисты просят жителей края не выходить на тонкий лед и тем более не выезжать на него на машине.

Ранее мы писали, что в Железногорске неосторожное обращение с огнем привело к пожару.

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