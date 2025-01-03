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Life.ru публикует момент убийства предпринимателя в Чувашии, которого застрелил Дед Мороз

Момент убийства владельца магазина в Чувашии, которого застрелил мужчина в костюме Деда Мороза попал на видео. Кадры публикует SHOT.
Источник: Life.ru

Момент убийства владельца магазина в Чувашии. Видео © SHOT.

На кадрах видно, что сначала убийца сделал селфи с жертвой, после чего 44-летний бизнесмен Юрий С. встал за кассу, а Дед Мороз с ружьём остался ходить по залу. После этого он достал оружие из-под шубы, и выстрелил в хозяина магазина. В этот момент в зале находились покупатели.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что инцидент произошёл накануне. Спустя несколько часов после происшествия нападавший был задержан. В ходе допроса он признался, что надел костюм Деда Мороза для маскировки.