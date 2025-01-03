Россиянин умер в первый день нового года после хаммама в Паттайе

Уже внутри мужчине резко стало плохо. На помощь пришёл британец, который 10 минут пытался откачать россиянина, но не смог этого сделать. Позднее он вызвал скорую, которая констатировала смерть Юрия. Сейчас тело адвоката находится в морге, за что его родные платят ежедневно по 400 бат. Его жена обратилась за помощью к Светлане Шерстобоевой, которая оказывает поддержку россиянам, оказавшимся в сложных ситуациях в Таиланде. Супруга погибшего вернулась в Россию, так как, по собственному признанию, больше не могла находиться в Паттайе из-за случившегося. Юрия планируют кремировать.