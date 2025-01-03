Россиянин умер в первый день нового года после хаммама в Паттайе

Как выяснил телеграм-канал, 44-летний Юрий прилетел в Паттайю вместе с женой из Братска в декабре. Пара активно отдыхала, а Новый год встречала вместе с друзьями. Веселье продолжалось до трёх часов утра. Уже днём 1 января, в районе 16:00, адвокат взял 400 бат (около 1300 рублей) и пошёл в хаммам, куда ходил неоднократно. По пути он выпил немного алкоголя.
Уже внутри мужчине резко стало плохо. На помощь пришёл британец, который 10 минут пытался откачать россиянина, но не смог этого сделать. Позднее он вызвал скорую, которая констатировала смерть Юрия. Сейчас тело адвоката находится в морге, за что его родные платят ежедневно по 400 бат. Его жена обратилась за помощью к Светлане Шерстобоевой, которая оказывает поддержку россиянам, оказавшимся в сложных ситуациях в Таиланде. Супруга погибшего вернулась в Россию, так как, по собственному признанию, больше не могла находиться в Паттайе из-за случившегося. Юрия планируют кремировать.
Накануне Life.ru рассказывал, как автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в Паттайю, врезавшись в иномарку, а после этого влетев в бетонный барьер. Предварительно, пострадали 27 человек, а сам момент аварии был снят на видео. К счастью, все наши соотечественники остались в живых. Всего в автобусе были 39 туристов, а также гид и водитель.