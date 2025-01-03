МГТУ им. Баумана прокомментировал иск Минобороны к вузу

Однако было известно, что в прошлом года Министерство обороны РФ призвало взыскать с МГТУ имени Н. Э. Баумана неустойку в размере свыше 410 тысяч рублей после просрочки исполнения обязательств по робототехническому комплексу. Стоимость заключенного контракта составляла 42,4 млн рублей.