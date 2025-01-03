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МГТУ им. Баумана прокомментировал иск Минобороны к вузу

Иск Министерства обороны РФ к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н. Э. Баумана на сумму более 38 млн рублей связан с нарушением сроков работ. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

Источник: Комсомольская правда

«Дело находится в суде, слушается в закрытом режиме и связано с нарушением сроков работ», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МГТУ.

О каких именно работах идет речь в вузе не уточнили.

В пятницу, 3 января, стало известно, что российское военное ведомство подало иск к МГТУ имени Н. Э. Баумана. К делу привлекли военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения. При этом суть претензий не раскрывали.

Однако было известно, что в прошлом года Министерство обороны РФ призвало взыскать с МГТУ имени Н. Э. Баумана неустойку в размере свыше 410 тысяч рублей после просрочки исполнения обязательств по робототехническому комплексу. Стоимость заключенного контракта составляла 42,4 млн рублей.

образование