В станице под Ростовом из-за неисправного дымохода произошел пожар

В станице Старочеркасской в четверг, второго января, из-за неисправного дымохода печи произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
В результате загорелась кровля беседки. Пламя охватило 15 квадратных метров. На место незамедлительно выехали восемь пожарных на двух спецмашинах. В итоге огонь удалось потушить. Как сообщили в МЧС, никто не пострадал.
Спасатели напоминают жителям Дона: строительство печей и дымоходов нужно доверять профессионалам. Если растопили печь, то за ней необходимо следить, чтобы не перекалить. Также надо помнить, что за три часа до сна топить печь нельзя. А еще от горячей печи нужно убрать подальше мебель, вещи и горючие жидкости.