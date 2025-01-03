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В станице под Ростовом из-за неисправного дымохода произошел пожар

Восемь пожарных потушили возгорание в станице Старочеркасской.

Источник: МЧС РФ

В станице Старочеркасской в четверг, второго января, из-за неисправного дымохода печи произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

В результате загорелась кровля беседки. Пламя охватило 15 квадратных метров. На место незамедлительно выехали восемь пожарных на двух спецмашинах. В итоге огонь удалось потушить. Как сообщили в МЧС, никто не пострадал.

Спасатели напоминают жителям Дона: строительство печей и дымоходов нужно доверять профессионалам. Если растопили печь, то за ней необходимо следить, чтобы не перекалить. Также надо помнить, что за три часа до сна топить печь нельзя. А еще от горячей печи нужно убрать подальше мебель, вещи и горючие жидкости.

пожары