В станице под Ростовом из-за неисправного дымохода произошел пожар

Спасатели напоминают жителям Дона: строительство печей и дымоходов нужно доверять профессионалам. Если растопили печь, то за ней необходимо следить, чтобы не перекалить. Также надо помнить, что за три часа до сна топить печь нельзя. А еще от горячей печи нужно убрать подальше мебель, вещи и горючие жидкости.