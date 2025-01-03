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У берегов Севастополя обнаружили пятно мазута

Небольшое мазутное пятно 1,5 метра на 1,5 метра выявили у побережья Балаклавской бухты.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, службы города ведут мониторинг ситуации. Губернатор дал ряд указаний относительно ликвидации последствий загрязнения, спасатели совместно с сотрудниками Департамента природных ресурсов и экологии будут проводить очистку территории.

Также в городе развернули пункт спасения пострадавших птиц на улице Могилевского, 16.

Развожаев отметил, что на текущий момент обнаружили несколько птиц в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. Если ситуация усугубится, будут привлечены дополнительные ресурсы.

экология