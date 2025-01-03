У берегов Севастополя обнаружили пятно мазута

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, службы города ведут мониторинг ситуации. Губернатор дал ряд указаний относительно ликвидации последствий загрязнения, спасатели совместно с сотрудниками Департамента природных ресурсов и экологии будут проводить очистку территории.
Также в городе развернули пункт спасения пострадавших птиц на улице Могилевского, 16.
Развожаев отметил, что на текущий момент обнаружили несколько птиц в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. Если ситуация усугубится, будут привлечены дополнительные ресурсы.