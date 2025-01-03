Новое мазутное пятно обнаружили в Севастополе

«До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно… его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега», — написал Развожаев в Telegram-канале.
По его словам, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации.
«Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна», — подчеркнул Развожаев.
По его словам, в городе развернут пункт приема птиц. «Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров», — добавил Развожаев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.