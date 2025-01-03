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Пожар на 18 этаже: в Симферополе эвакуировали людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. В пригороде Симферополя в многоквартирном доме вспыхнул пожар, эвакуированы жители, в том числе ребенок. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.

«В селе Мирное на улице Крымской весны произошло возгорание в многоквартирном доме на 18 этаже. Сотрудниками МЧС России были эвакуированы 4 человека, из них 1 ребенок», — говорится в сообщении.

По информации чрезвычайного ведомства, возгорание ликвидировано на площади в 1 квадратный метр.

«Предварительно произошло замыкание электромеханический части блока управления лифтов. Точную причину установят эксперты», — уточняют в республиканском главке МЧС России.

Для борьбы с огнем выезжали 27 специалистов и 7 единиц техники.

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