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В Казахстане около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели

АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Около 40 автомобилей попали в аварию из-за метели на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана, сообщает в пятницу пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

«Сегодня, 3 января, около 13:30 в Акмолинской области, на участке дороги между сёлами Когам и Каратал района Биржан сал, в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение предварительно около 40 транспортных средств. Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала», — говорится в сообщении полиции казахстанского региона.

По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.

«На терминале у города Темиртау (в Карагандинской области — ред.) из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин», — говорится в сообщении МВД.

Полицейские отметили, что в ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.

В ряде регионов Казахстана в первые дни нового года объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом. Из-за метели и гололёда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения. Спасатели МЧС периодически сообщают о спасении на трассах пассажиров и водителей транспортных средств, застрявших в снежных перемётах.