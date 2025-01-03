Замначальника инспекции РЖД Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта

Уголовное дело по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников террористической организации «Артподготовка» к совершению террористических актов на территории РФ было возбуждено 22 июня 2024 года по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору). С этим делом в одно производство соединены еще ряд уголовных дел. Частично признавший вину Демченко был задержан в начале июля, а после его показаний 25 июля 2024 года задержан и сам специалист РЖД. Обоим фигурантам вменяется ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической).