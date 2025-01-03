Почти 78 тысяч тонн замазученного песка собрано с побережья Кубани

Волонтёры и сотрудники МЧС очищают побережье Кубани. Видео © Telegram / МЧС России.
«В Керченском проливе обследовано 678,8 километра акватории. Спасены 2 579 птиц. Всего с начала работ сотрудники МЧС и волонтёры вывезли с пляжа 77 928 тонн загрязнённого песка и грунта», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, незначительное загрязнение нефтепродуктами на трёх тысячах метрах береговой линии было выявлено в селе Яковенково в Крыму. Там сейчас работают более 50 человек и семь единиц техники, добавили в МЧС.
Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧС. Ситуацию усугубляют новые выбросы мазута. Чтобы привлечь летом туристов, отельерам, вероятно, придётся существенно снизить цены. Убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.