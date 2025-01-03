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Почти 78 тысяч тонн замазученного песка собрано с побережья Кубани

После ЧП с танкерами в Керченском проливе спасатели и волонтёры вывезли с пляжей Кубани почти 78 тонн загрязнённого песка и грунта. Обстановку продолжают контролировать при помощи космического мониторинга и пешими группами, сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: Life.ru

Волонтёры и сотрудники МЧС очищают побережье Кубани. Видео © Telegram / МЧС России.

«В Керченском проливе обследовано 678,8 километра акватории. Спасены 2 579 птиц. Всего с начала работ сотрудники МЧС и волонтёры вывезли с пляжа 77 928 тонн загрязнённого песка и грунта», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, незначительное загрязнение нефтепродуктами на трёх тысячах метрах береговой линии было выявлено в селе Яковенково в Крыму. Там сейчас работают более 50 человек и семь единиц техники, добавили в МЧС.

Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧС. Ситуацию усугубляют новые выбросы мазута. Чтобы привлечь летом туристов, отельерам, вероятно, придётся существенно снизить цены. Убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.