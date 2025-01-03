Лавина перекрыла дорогу в ВКО

«Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога на данный момент расчищена силами ТОО “Облшыгысжол”, для этого использовали три единицы техники. ДЧС ВКО и ВК филиал Казселезащита рекомендуют в лавиноопасный период жителям воздержаться от поездок и походов в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них — не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону», — говорится в сообщении.