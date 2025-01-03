Лавина перекрыла дорогу в ВКО

Лавина сошла в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, на 101 километре автодороги областного значения «Усть-Каменогорск — Самарское», передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе «Казсетезащиты», самопроизвольный сход снежной лавины произошёл из-за обильного выпадения осадков и усиления ветра. Общий объм снежной массы составил 550 кубометра.
«Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога на данный момент расчищена силами ТОО “Облшыгысжол”, для этого использовали три единицы техники. ДЧС ВКО и ВК филиал Казселезащита рекомендуют в лавиноопасный период жителям воздержаться от поездок и походов в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них — не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону», — говорится в сообщении.