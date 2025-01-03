Сбитые дроны ВСУ повредили здания двух предприятий в Воронежской области

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий», — говорится в публикации.