Пятно мазута после крушения танкеров добралось до Севастополя

Ранее сообщалось, что с побережья Кубани собрано почти 78 тысяч тонн замазученного песка. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы. Ситуацию усугубляют новые выбросы мазута. Чтобы привлечь летом туристов, отельерам, вероятно, придётся существенно снизить цены. Убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.