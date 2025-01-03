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Пятно мазута после крушения танкеров добралось до Севастополя

Пятно мазута обнаружили неподалёку от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Пятно мазута в Чёрном море неподалёку от Севастополя. Видео © Telegram / РаZVожаев.

«До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно 1,5×1,5 метра, его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с побережья Кубани собрано почти 78 тысяч тонн замазученного песка. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы. Ситуацию усугубляют новые выбросы мазута. Чтобы привлечь летом туристов, отельерам, вероятно, придётся существенно снизить цены. Убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.