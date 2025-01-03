Бросали гранаты и поджигали дома: Житель курского приграничья рассказал о зверствах ВСУ

Преступления, совершённые украинскими военными и иностранными наёмниками в Курской области и на территории других российских регионов, расследуются военными следователями СК РФ. Среди совершивших такие преступления уже есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. В частности, 2 января завершилось расследование уголовного дела в отношении четырёх пленных бойцов ВСУ, обвиняемых в терактах в Курской области. В начале августа прошлого года они незаконно пересекли границу РФ с автоматами и взрывными устройствами, запугивали мирное население, под угрозой убийства занимали частные дома и не раз открывали огонь по людям.