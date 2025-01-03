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В Самарской области на пятилетнего ребенка упала наледь с крыши

В Красноярском районе Самарской области возбуждено уголовное дело о падении наледи с крыши дома на пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Источник: Коммерсантъ

После инцидента ребенка госпитализировали в медучреждение для осмотра.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

СК