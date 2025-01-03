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Сильная метель спровоцировала массовое ДТП с участием 40 машин в Казахстане

Около 40 машин попали в ДТП на трассе в Казахстане. Об этом сообщили в местном департаменте полиции. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Источник: Life.ru

Массовая авария на трассе в Казахстане. Видео © Telegram / semeynewskzz.

Массовая авария произошла на трассе Астана — Щучинск между сёлами Когам и Каратал района Биржан сал Акмолинской области. Причиной стала плохая видимость из-за метели. Сейчас на трассе образовалась массовая пробка. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые активно занимаются эвакуацией автомобилей и обеспечивают безопасность дорожного движения.

В настоящий момент трасса Астана — Щучинск закрыта. Непростая ситуация также наблюдается на дороге Алма-Ата — Екатеринбург. Так, около 800 машин скопилось в районе Темиртау.

Ранее Life.ru рассказывал о трагической аварии, которая произошла в Советском районе Крыма. В результате лобового столкновения Lada Kalina с Chevrolet погибли трое человек, включая двоих детей, ещё пятеро пострадали.