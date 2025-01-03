Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95

По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.