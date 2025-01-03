Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95

АСТАНА, 3 янв — РИА Новости. Количество автомобилей в массовом ДТП на трассе Астана-Щучинск увеличилось по последним данным до 95, об этом сообщает в пятницу национальный оператор автомобильных дорог «Казавтожол».
«Из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей», — говорится в сообщении «Казавтожол».
Ранее в пятницу департамент полиции Акмолинской области распространил информацию о том, что на трассе Астана-Щучинск в массовое ДТП попали около 40 автомобилей.
Сообщается, что одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение. По данным МЧС двоим пострадавшим оказана медицинская помощь, рядом с местом происшествия развёрнуты мобильные пункты обогрева, работает дорожная техника.
Трасса Астана-Щучинск связывает столицу Казахстана с курортом Боровое, где обычно любят отдыхать жители и гости Астаны.
По данным МВД республики, в связи с резким ухудшением погодных условий, в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум основным направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар. На автотрассе республиканского значения Алма-Ата — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация.
В ряде регионов Казахстана в первые дни нового года объявлено штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом. Из-за метели и гололёда некоторые участки автодорог временами закрываются для движения. Спасатели МЧС периодически сообщают о спасении на трассах пассажиров и водителей транспортных средств, застрявших в снежных перемётах.
Аэропорт Астаны сообщил о задержке 13 авиарейсов, один отменён, однако в воздушной гавани эту ситуацию не связывают с ухудшением погодных условий.