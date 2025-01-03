ФБР предупредило об угрозе новых атак после теракта в Новом Орлеане

Напомним, чудовищный теракт случился в Новом Орлеане 31 декабря, когда грузовик врезался в толпу людей, празднующих Новый Год. После этого водитель вышел из машины и начал расстреливать выживших. В результате нападения погибли 15 человек. Террориста ликвидировала полиция. После этого в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck у отеля Trump Hotel. Погиб один человек, несколько пострадали. Случившееся американские СМИ также посчитали терактом, поскольку электрокар был заранее начинён канистрами с бензином и пиротехническими устройствами. Известно, что подозреваемый в подрыве Мэттью Ливельсбергер ранее обучал украинских военных в Германии. Действующий президент США Джо Байден объявил о расследовании возможной связи между этими трагическими происшествиями. Однако в ФБР уверены, что между двумя этими событиями связующих нет.