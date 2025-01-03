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В аэропорту Перми задержали два рейса из-за неопознанных объектов

В Большом Савино сегодня были задержаны рейсы авиакомпаний «Победа» и «Икар». Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Источник: Коммерсантъ

Рейс «Победы» PBD570 (Пермь — Санкт-Петербург) был задержан на исполнительном старте на двадцать минут из-за неопознанной метки, движущейся с юго-запада в сторону аэродрома вылета. Рейс «Икара» KAR884 (Калининград — Пермь) задержали в зоне ожидания на десять минут, это произошло также из-за неопознанной метки, движущейся с юго-запада в сторону аэродрома посадки.

Оба самолета позже проследовали по своим маршрутам. Режим «Ковер», предусматривающий запрет на полеты из-за угрозы БПЛА, в аэропорту Перми не вводился.