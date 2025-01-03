В Кемеровской области пропал 11-летний школьник

Рост мальчика составляет от 150 до 155 сантиметров. У Сергея худощавое телосложение, светлые короткие волосы и карие глаза. В момент, когда он покидал дом, на нем была чёрная куртка, кофта с капюшоном, штаны и ботинки. Полиция просит всех, кто располагает сведениями о нынешнем местонахождения Сергея Осипова, сообщить эту информацию по номерам: 8-(3843)-72−20−73, 8-(3843)-72−20−75, 8−999−306−46−56 или 02 (102 с мобильного телефона).